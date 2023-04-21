Российские войска уничтожили десять военных ВСУ на Херсонском направлении
21 апреля 202314:41
Российские военные уничтожили за сутки на Херсонском направлении до десяти военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что в результате ударов авиации и огня артиллерии были также уничтожены два автомобиля.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед. Она отметила, что в городе идут ожесточенные бои, сообщает «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru