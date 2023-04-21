Российские войска уничтожили десять военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили за сутки на Херсонском направлении до десяти военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что в результате ударов авиации и огня артиллерии были также уничтожены два автомобиля.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед. Она отметила, что в городе идут ожесточенные бои, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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