Российские войска уничтожили десять военных ВСУ на Херсонском направлении

Отмечается, что в результате ударов авиации и огня артиллерии были также уничтожены два автомобиля.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что российские силы в Артемовске продолжают атаковать и продвигаться вперед. Она отметила, что в городе идут ожесточенные бои, сообщает «Радиоточка НСН».

