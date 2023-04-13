Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении

Он также отметил, что военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Украины. По словам Зыбинского, ротации ВСУ были сорваны на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка.

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что России выгодна любая отсрочка наступления ВСУ. По его словам, пока идет затишье, российские войска «потрепают» оставшиеся силы Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

