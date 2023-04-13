Российские войска сорвали три ротации ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали три ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ полковник Сергей Зыбинский, слова которого приводит РИА Новости.
Он также отметил, что военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Украины. По словам Зыбинского, ротации ВСУ были сорваны на передовых позициях в районе населенных пунктов Ивановка, Стельмаховка и Артемовка.
Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что России выгодна любая отсрочка наступления ВСУ. По его словам, пока идет затишье, российские войска «потрепают» оставшиеся силы Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru