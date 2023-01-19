Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Отмечается, что были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Так, бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.

Ранее, 19 января, в районе Карловки в Донецкой народной республике был уничтожен украинский склад боеприпасов, сообщает RT. Кроме того, в районе населенного пункта Курахово была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

