Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении
Военные России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Так, бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.
Ранее, 19 января, в районе Карловки в Донецкой народной республике был уничтожен украинский склад боеприпасов, сообщает RT. Кроме того, в районе населенного пункта Курахово была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.
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