Российские военные заняли выгодные рубежи на Южнодонецком направлении

Военные России заняли более выгодные рубежи на Южнодонецком направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Соль в ДНР

Отмечается, что были уничтожены более 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три пикапа. Кроме того, успешное наступление провели подразделения Южного военного округа на Донецком направлении. Так, бойцы нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское в ДНР.

Ранее, 19 января, в районе Карловки в Донецкой народной республике был уничтожен украинский склад боеприпасов, сообщает RT. Кроме того, в районе населенного пункта Курахово была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперация
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