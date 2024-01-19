Российские военные за неделю отбили 25 атак ВСУ на купянском направлении

Российские военные отразили 25 атак ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ: над Московской и Ленинградской областями перехватили два дрона

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении двух полевых складов боеприпасов.

Кроме того, в российском Минобороны рассказали о том, что за неделю в плен ВС РФ сдался 21 боец ВСУ, 14 их них - на южно-донецком направлении.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский дрон самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры