Российские военные за неделю отбили 25 атак ВСУ на купянском направлении

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении двух полевых складов боеприпасов.

Кроме того, в российском Минобороны рассказали о том, что за неделю в плен ВС РФ сдался 21 боец ВСУ, 14 их них - на южно-донецком направлении.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили над Брянской областью украинский дрон самолетного типа, напоминает «Радиоточка НСН».

