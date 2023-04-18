Российские военные уничтожили 290 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские военные уничтожили за сутки свыше 290 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.

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Отмечается, что также военные уничтожили 15 единиц техники, в том числе гаубицу M777 США и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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