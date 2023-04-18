Российские военные уничтожили 290 солдат ВСУ на Донецком направлении
18 апреля 202315:13
Российские военные уничтожили за сутки свыше 290 военных ВСУ и наемников на Донецком направлении. Об этом сообщило российское оборонное ведомство.
Отмечается, что также военные уничтожили 15 единиц техники, в том числе гаубицу M777 США и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.
Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru