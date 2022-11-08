Российские военные отразили танковую атаку на Купянском направлении

Российские силы на Купянском направлении отразили атаку мотопехотного батальона Украины, усиленного танками, в направлении Куземовки ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Отмечается, что общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Ранее ВС России пресекли попытки нападения ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ВСУРоссияУкраина
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