Российские средства ПВО перехватили две авиабомбы JDAM ВСУ

Кроме того, система ПВО РФ перехватила два реактивных снаряда HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении. На купянском направлении ВС РФ отразили пять контратак украинской стороны. Отмечается, что потери противника за сутки составили около 50 бойцов.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что жители региона сообщили в экстренные службы о подозрительных летательных аппаратах над Брянском, в результате над городом сбили три беспилотника самолетного типа, пишет RT.

