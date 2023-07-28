Российские специалисты изучили шесть типов трофейных боевых машин НАТО
Холдинг «Высокоточные комплексы» исследовал шесть типов западных военных машин, сообщили в Telegram-канале компании.
Отмечается, что речь идет о машинах из Франции, Германии и США, которые были захвачены российскими военными в рамках спецоперации. Сотрудники изучают технику, находят слабые места и сильные стороны.
До этого стало известно, что Великобритания также изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил ранее начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин. По его словам, подбитые боевые машины «разбираются по частям» на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.
Западные страны хотят понять, как российские танки совмещают в себе лучшие характеристики, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru