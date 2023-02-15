Российские силы ПВО за сутки сбили 11 беспилотников ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов и восемь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что снаряды и БПЛА были сбиты в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка и Червонопоповка ЛНР.
Ранее Министерство обороны РФ обнародовало видео разбитого опорного пункта войск Украины, который заняли военнослужащие Центрального военного округа в ЛНР. Так, благодаря этому украинские Вооруженные силы отступили на три километра от занимаемых рубежей, сообщает НСН.
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