В оборонном ведомстве отметили, что потери украинской стороны составили порядка 150 военных ВСУ. Вдобавок ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

Кроме того, на купянском направлении российские военные отразили шесть атак и контратак ВСУ. Потери украинской стороны на данном направлении составили около 65 бойцов.

Накануне российское Минобороны сообщало, что военнослужащие российской группировки «Восток» помешали украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

