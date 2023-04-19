Российские силы контролируют около 90% Артемовска

Российские войска контролируют почти 90% территории города Артемовска, сообщает ТАСС со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина.

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По его словам, продвижение ЧВК «Вагнер» неотвратимо.

Ранее в ВСУ назвали Артемовское направление эпицентром боев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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