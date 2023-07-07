Российские штурмовики разгромили ВСУ на краснолиманском направлении
7 июля 202306:40
Шесть российских штурмовиков Центрального военного округа разгромили превосходящие силы украинской армии на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Военнослужащие России заставили солдат Украины поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Также российские солдаты взяли в плен пять военных украинских Вооруженных сил.
Ранее стало известно, что ВСУ бросили в атаку новые резервы на запорожском фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru