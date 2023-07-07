Российские штурмовики разгромили ВСУ на краснолиманском направлении

Военнослужащие России заставили солдат Украины поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Также российские солдаты взяли в плен пять военных украинских Вооруженных сил.

Ранее стало известно, что ВСУ бросили в атаку новые резервы на запорожском фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

