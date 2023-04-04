Российские артиллеристы уничтожили гаубицы «Гвоздика» и Д-30 под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Гвоздика» и Д-30 на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Отмечается, что гаубица 2С1 «Гвоздика» была уничтожена в районе населенного пункта Александровка. По словам собеседника агентства, погибли пять украинских военных.

Ранее, 31 марта, РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российские военные ночью нанесли удар по стоянке военной техники ВСУ в Херсонской области. Отмечалось, что артиллеристы РФ атаковали технику ВСУ в районе Ольговки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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