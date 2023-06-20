Российская ПВО за сутки сбила 13 украинских дронов и семь снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 13 украинских беспилотников и 7 снарядов РСЗО HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
Дроны уничтожены в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка ЛНР, Старомлыновка, Орлинское ДНР, а также Червоноармейское, Верхняя Криница, Чапаевка и Грозовое Запорожской области.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.
16 июня президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru