Российская ПВО предотвратила ракетную атаку на Токмак

Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ нанести ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Минобороны заявило об уничтожении объектов подготовки терактов с применением БПЛА

Отмечается, что в 20:40 мск в Токмаке прозвучали звуки взрывов. Подробности уточняются.

Украинские войска во вторник обстреляли город Пологи в Запорожской области. Жертв и пострадавших не было.

Минобороны РФ в пятницу сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий заявил о стабилизации ситуации на фронте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Российская АрмияПВОЗапорожье

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