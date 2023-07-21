Российская ПВО предотвратила ракетную атаку на Токмак

Отмечается, что в 20:40 мск в Токмаке прозвучали звуки взрывов. Подробности уточняются.

Украинские войска во вторник обстреляли город Пологи в Запорожской области. Жертв и пострадавших не было.

Минобороны РФ в пятницу сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий заявил о стабилизации ситуации на фронте, передает «Радиоточка НСН».

