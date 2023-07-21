Российская ПВО предотвратила ракетную атаку на Токмак
Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ нанести ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Отмечается, что в 20:40 мск в Токмаке прозвучали звуки взрывов. Подробности уточняются.
Украинские войска во вторник обстреляли город Пологи в Запорожской области. Жертв и пострадавших не было.
Минобороны РФ в пятницу сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий заявил о стабилизации ситуации на фронте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru