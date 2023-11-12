Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Киевской области

В районе населенного пункта Девички, расположенного в Киевской области, армия России уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Росгвардия изъяла полмиллиона боеприпасов ВСУ в ЛНР в сентябре

Кроме того, на херсонском направлении уничтожили до 60 военнослужащих противника, танк, три автомoбиля, гаубицу «Мста-Б».

Средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский самолет МиГ-29. Это произошло в районе Запорожья.

Ранее российские военные ударили по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ на Купянском направлении, а также уничтожили артиллерию и минометный расчет противника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраина

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