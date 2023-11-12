Российская армия уничтожила склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
В районе населенного пункта Девички, расположенного в Киевской области, армия России уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, на херсонском направлении уничтожили до 60 военнослужащих противника, танк, три автомoбиля, гаубицу «Мста-Б».
Средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский самолет МиГ-29. Это произошло в районе Запорожья.
Ранее российские военные ударили по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы ВСУ на Купянском направлении, а также уничтожили артиллерию и минометный расчет противника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru