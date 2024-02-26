Российская армия освободила населенный пункт Ласточкино под Авдеевкой
26 февраля 202413:25
Российские войска взяли под контроль поселок Ласточкино под Авдеевкой. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что в боях на данном направлении принимали участие подразделения российской группировки войск «Центр».
Выход из населенного пункта подтвердил спикер представитель ВСУ Дмитрий Лиховий.
«Подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону», - заявил он.
Авдеевка перешла под контроль российских войск 17 февраля. Спустя два дня армия заняла более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru