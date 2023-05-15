Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах военных России

Он отметил, что диверсанты крепят радиометки и на гражданские автомобили. По словам Рогозина, перед выездом следует осматривать свои автомобили.

Ранее, 12 мая, Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Россия «проспала» целое поколение новых средств вооружения. По его словам, в современных боевых действиях к артиллерии прибавилась электронная система управления боем, сообщает «Радиоточка НСН».

