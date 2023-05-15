Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах военных России

Украинские диверсанты крепят к автотранспорту Вооруженных сил России радиометки, по которым позже наносят удары. Такое заявление сделал бывший глава «Роскосмоса», глава добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что диверсанты крепят радиометки и на гражданские автомобили. По словам Рогозина, перед выездом следует осматривать свои автомобили.

Ранее, 12 мая, Дмитрий Рогозин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что Россия «проспала» целое поколение новых средств вооружения. По его словам, в современных боевых действиях к артиллерии прибавилась электронная система управления боем, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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