Рогов заявил о четырех взрывах в Токмаке Запорожской области
Город Токмак Запорожской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинская армия атакует город с применением тяжелых вооружений. В Токмаке прозвучало четыре взрыва, уточнил общественник.
Рогов призвал местных жителей проследовать в укрытие, пишет RT.
В прошлую среду ВСУ нанесли по Токмаку три ракетных удара за полчаса. Снаряды упали в поле недалеко от продуктового магазина.
Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передает «Радиоточка НСН».
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