Рогов заявил о четырех взрывах в Токмаке Запорожской области

По его словам, украинская армия атакует город с применением тяжелых вооружений. В Токмаке прозвучало четыре взрыва, уточнил общественник.

Рогов призвал местных жителей проследовать в укрытие, пишет RT.

В прошлую среду ВСУ нанесли по Токмаку три ракетных удара за полчаса. Снаряды упали в поле недалеко от продуктового магазина.

Российские силы за последние сутки отразили пять атаку ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, заявил ранее Рогов. Он отметил, что украинские войска потеряли 35 человек, передает «Радиоточка НСН».

