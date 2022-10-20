Рогов заявил, что Киев направляет ВСУ на ЗАЭС с оглядкой на выборы в США
Украинской армии поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени, киевским властям особенно важно показать значительные видимые успехи до проведения в США промежуточных выборов в конгресс. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Если Херсон для них важен в стратегическом плане, то атомная станция нужна Зеленскому как пиар-акция», - приводит РИА Новости слова Рогова.
Он отметил, что Украине особенно важно показать значительные видимые успехи до 8 ноября. Также Рогов подчеркнул, что Россия в состоянии защитить и отстоять свои территории.
Ранее командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин назвал обстановку на херсонском направлении напряженной и не исключил принятия «непростых решений», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru