Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте

Украинские силы стали экономить технику в Запорожской области из-за больших потерь, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, технику используют только для доставки пехоты и сразу же «дергают обратно».

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28 августа Рогов сообщил «Радиоточке НСН», что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных. По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».

Он также говорил, что подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области. Он уточнил, что Киев перебросил в район населенного пункта 47-ю бригаду и тактическую группу «Марун».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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