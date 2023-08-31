Рогов: ВСУ стали экономить технику на Запорожском фронте

28 августа Рогов сообщил «Радиоточке НСН», что ВСУ перебросили на Запорожский фронт группировку в 30 тысяч военных. По его словам, украинские силы только приступили к выполнению плана по концентрации сил на юге – сентябрь в регионе будет «горячим».

Он также говорил, что подразделения украинской армии пытаются разминировать поля в районе села Работино Запорожской области. Он уточнил, что Киев перебросил в район населенного пункта 47-ю бригаду и тактическую группу «Марун».

