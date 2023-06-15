Рогов: ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке украинской армии десантироваться на левый берег Днепра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, в Новой Каховке идет стрелковый бой. Перед попыткой высадить десант ВСУ провели артподготовку.

Рогов уточнил, что противник выпустил по Новой Каховке, Таврийску, Каховке и Васильевке более 30 снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением. Он призвал Запад поскорее отправить Киеву истребители F-16, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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