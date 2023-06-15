Рогов: ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке украинской армии десантироваться на левый берег Днепра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Новой Каховке идет стрелковый бой. Перед попыткой высадить десант ВСУ провели артподготовку.
Рогов уточнил, что противник выпустил по Новой Каховке, Таврийску, Каховке и Васильевке более 30 снарядов.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением. Он призвал Запад поскорее отправить Киеву истребители F-16, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два ребенка погибли в автоаварии в Ставропольском крае
- Рогов: ВСУ пытаются высадить десант на левый берег Днепра
- Кабмин спрогнозировал рост зарплат воспитателей детсадов на 30%
- Сальдо сообщил о попытке покушения
- Зеленский признал проблемы с контрнаступлением ВСУ
- СМИ: в офисе Зеленского обсуждают снятие Кличко с поста мэра
- Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси попала под обстрел
- Экс-разведчик Риттер: техника НАТО сделала ВСУ слабее
- СМИ: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
- Шварценеггер выразил желание баллотироваться в президенты США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru