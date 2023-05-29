Рогов: ВСУ обстреляли Михайловку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения

Украинские войска обстреляли Михайловку в Запорожской области из тяжелых видов вооружения, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, удары были нанесены по центру поселка, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Ранее Рогов сообщал, что российские силы пресекли попытку украинских войск зайти в поселок Лобковое Запорожской области. Рогов подчеркнул, что попытка прорыва — не первый случай на этом участке Запорожского фронта. По его словам, украинские солдаты пытаются создать «иллюзию присутствия» и заставить армию России оттянуть силы на эту территорию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ

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