Рогов: ВСУ накапливают резервы, которые могут двинуться на Запорожье или под Угледар

Украина накапливает резервы в районе населенного пункта Богатырь на контролируемой Киевом территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что резервы могут перебросить на Запорожское или на Южнодонецкое направление. По словам Рогова, российские военные полностью готовы к возможной активизации ВСУ на этих участках.

Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что Украина не сможет провести «штурм в стиле НАТО» во главе с «авангардом современных боевых танков», поскольку у Киева их совсем немного, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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