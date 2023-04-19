Рогов: ВСУ накапливают резервы, которые могут двинуться на Запорожье или под Угледар
Украина накапливает резервы в районе населенного пункта Богатырь на контролируемой Киевом территории Донецкой народной республики. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что резервы могут перебросить на Запорожское или на Южнодонецкое направление. По словам Рогова, российские военные полностью готовы к возможной активизации ВСУ на этих участках.
Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что Украина не сможет провести «штурм в стиле НАТО» во главе с «авангардом современных боевых танков», поскольку у Киева их совсем немного, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru