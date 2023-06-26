Рогов: ВСУ массово свозят раненых в Запорожье, больницы переполнены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на Запорожской линии фронта, раненых массово везут в подконтрольный Киеву город Запорожье. Об этом сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский бросил солдат ВСУ на верную погибель. По словам Рогова, больницы города на этом фоне переполнены.

Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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