Рогов: ВСУ массово свозят раненых в Запорожье, больницы переполнены
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери на Запорожской линии фронта, раненых массово везут в подконтрольный Киеву город Запорожье. Об этом сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский бросил солдат ВСУ на верную погибель. По словам Рогова, больницы города на этом фоне переполнены.
Ранее, 22 июня, экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) сообщил в интервью НСН, что украинские силы не прекратили контрнаступление на стыке Запорожской области и ДНР. Он отметил, что для попыток прорвать российскую оборону сейчас активно используется артиллерия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru