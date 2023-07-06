Рогов: ВСУ бросили в атаку новые резервы на запорожском фронте

Украинская армия вечером в четверг начала очередную атаку на ореховском участке в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Кириенко посетил позиции ВС РФ в Запорожской области

По его словам, ВСУ ввели в бой свежие резервы. Российские военные встретили противника шквальным огнем, сообщил Рогов.

Он уточнил, что наиболее тяжелые бои проходят на участках Нестерянка - Копани и Новофедоровка - Вербовое.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов призвал, что ВСУ пока не достигли значимых успехов в контрнаступлении. Он отметил, что время на достижение целей у Киева ограничено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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