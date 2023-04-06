Рогов: Войска ВСУ на Запорожском фронте курируют иностранцы
Координацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта в Запорожской области осуществляют иностранные военные. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что военные координируют действия подразделений, а также скорость выполнения команд. Кроме того, по словам Рогова, войска Украины должны беспрекословно подчиняться приказам иностранных военных.
Ранее Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности. Затем, указывал он, они планируют нарушить логистические цепочки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru