Рогов: Власти Киева начали рассылать угрозы жителям Запорожской области

Он отметил, что Киев начал «информационно-психологическую операцию». По словам Рогова, на телефоны людей приходят сообщения с угрозами и ненормативной лексикой.

Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке наступления, сообщает «Радиоточка НСН».

