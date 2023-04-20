Рогов: Власти Киева начали рассылать угрозы жителям Запорожской области

Власти Киева начали рассылать сообщения с угрозами жителям Запорожской области. Такое заявление сделал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Киев начал «информационно-психологическую операцию». По словам Рогова, на телефоны людей приходят сообщения с угрозами и ненормативной лексикой.

Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке наступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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