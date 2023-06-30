Рогов: В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Два человека погибли при взрыве пустого резервуара для нефтепродуктов в Татарстане

По его словам, воздушная тревога в городе не объявлялась.

Он отметил, что в некоторых районах Киева после взрыва пропало электричество.

Ранее Рогов заявил, что власти Украины разрабатывают план эвакуации населения с территорий, прилегающих к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает «Радиоточка НСН».

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