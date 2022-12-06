Рогов: Украинские войска обстреляли промзону Запорожской АЭС

Войска Украины с семи утра обстреливают промышленную зону Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев — Live».

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Он отметил, что Энергодар проснулся от «раскатов и прилетов». Также Рогов подчеркнул, что пока о повреждениях и пострадавших говорить преждевременно.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские и украинские власти не ведут прямых переговоров по созданию зоны безопасности на территории Запорожской атомной электростанции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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