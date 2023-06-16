Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы «на верную смерть». По словам Рогова, Зеленский хочет выслужиться перед Западом.

Ранее, 7 июня, The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщил, что ВСУ начали контрнаступление. Отмечается, что основная цель атаки — это перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым и другие территории, которые находятся под российским контролем, сообщает «Радиоточка НСН».

