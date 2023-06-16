Рогов: США поставили ВСУ задачу показать успехи до саммита НАТО

Соединенные Штаты поставили Киеву задачу показать успехи контрнаступления до саммита Североатлантического альянса, который пройдет в июле. Такое заявление сделал член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

СМИ: Украина не могла отложить контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до зимы

Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского осталось чуть больше трех недель, поэтому он и бросает все новые и новые резервы «на верную смерть». По словам Рогова, Зеленский хочет выслужиться перед Западом.

Ранее, 7 июня, The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщил, что ВСУ начали контрнаступление. Отмечается, что основная цель атаки — это перерезать сухопутный коридор, соединяющий Крым и другие территории, которые находятся под российским контролем, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры