Рогов сообщил об улучшении позиций ВС РФ на времевском направлении

Вооруженные силы РФ улучшили позиции на времевском направлении в Донецкой республике. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, российские подразделения отбили две атаки украинских сил на времевском направлении.

«Наши ребята даже продвинулись вперед и улучшили свои позиции», - подчеркнул Рогов.

Министерство обороны РФ в воскресенье сообщило об отражении девяти контратак ВСУ на купянском направлении. В ведомстве заявили об уничтожении живой силы и техники 115-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе Синьковки Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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