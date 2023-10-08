Рогов сообщил об улучшении позиций ВС РФ на времевском направлении
Вооруженные силы РФ улучшили позиции на времевском направлении в Донецкой республике. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российские подразделения отбили две атаки украинских сил на времевском направлении.
«Наши ребята даже продвинулись вперед и улучшили свои позиции», - подчеркнул Рогов.
Министерство обороны РФ в воскресенье сообщило об отражении девяти контратак ВСУ на купянском направлении. В ведомстве заявили об уничтожении живой силы и техники 115-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районе Синьковки Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».
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