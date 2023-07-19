Рогов сообщил об авиаударах по ВСУ на ореховском направлении
Российская авиация наносит удары по скоплению украинских подразделений на ореховском направлении в Запорожской области, заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, авиация наносит мощные удары по штурмовым отрядам ВСУ в районе села Работино. ВКС РФ ослабляют наступательные возможности украинской армии, сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что авиация не дает противнику приблизиться к первой линии обороны российских войск.
В Минобороны ранее заявили, что ВС РФ отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. В оборонном ведомстве отчитались об уничтожении складов боеприпасов 23-й и 33-й механизированных бригад украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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