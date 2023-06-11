Рогов сообщил о тяжелых боях на востоке Запорожской области

В восточной части Запорожской области продолжаются тяжелые бои, написал в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, на стыке Запорожской области и Донецкой республики идут «тяжелейшие бои». ВСУ пытаются окружить российские подразделения на Времевском выступе, отметил Рогов.

Политик уточнил, что российские военные организовали контрудар и отбили населенный пункт Нескучное.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне признал, что ВСУ начали активные действия на фронте. Он не стал говорить, на какой стадии находится контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российская АрмияВСУЗапорожьеУкраина

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