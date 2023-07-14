Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте

Украинские военные после провалов при попытке организовать контрнаступление начали перегруппировку на запорожском фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов: пойманы украинские диверсанты, целью которых была Запорожская АЭС

По его словам, Вооруженные силы Украины стягивают новые резервы для новых атак. Отмечается, что атаки Киева часто заканчиваются большими потерями и отступлением на исходные позиции.

Ранее Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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