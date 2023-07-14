Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте
14 июля 202306:02
Украинские военные после провалов при попытке организовать контрнаступление начали перегруппировку на запорожском фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, Вооруженные силы Украины стягивают новые резервы для новых атак. Отмечается, что атаки Киева часто заканчиваются большими потерями и отступлением на исходные позиции.
Ранее Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ на Васильевском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru