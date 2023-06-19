Рогов: Россия вернула контроль над селом Пятихатки

В Запорожской области село Пятихатки, которое ранее было занято Вооруженными силами Украины, вернулось под контроль России, сообщает РБК со ссылкой на заявление члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

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По его словам, российская армия заманила украинских солдат в «огневой мешок» и применили авиацию, артиллерию, а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Противник выбит из населенного пункта.

Ранее в США признали успех ВС РФ в отражении контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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