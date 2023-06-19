Рогов: Россия вернула контроль над селом Пятихатки
19 июня 202306:38
В Запорожской области село Пятихатки, которое ранее было занято Вооруженными силами Украины, вернулось под контроль России, сообщает РБК со ссылкой на заявление члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, российская армия заманила украинских солдат в «огневой мешок» и применили авиацию, артиллерию, а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». Противник выбит из населенного пункта.
Ранее в США признали успех ВС РФ в отражении контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru