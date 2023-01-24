Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем

Он отметил, что ранее 102-я бригада стояла во второй линии, а на первой линии были размещены части из мобилизованных жителей подконтрольной Украине части Запорожской области.

Ранее Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщал, что российским военным удалось отодвинуть линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам чиновника, противника удалось выбить из некоторых населенных пунктов, откуда наносились удары.

