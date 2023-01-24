Рогов: Подразделения ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем
Военнослужащие 102-й бригады территориальной обороны ВСУ отказываются выходить на позиции под Гуляйполем на линии соприкосновения в Запорожской области, где продолжаются активные действия войск России. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он отметил, что ранее 102-я бригада стояла во второй линии, а на первой линии были размещены части из мобилизованных жителей подконтрольной Украине части Запорожской области.
Ранее Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщал, что российским военным удалось отодвинуть линию огня от населенных пунктов в Запорожской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам чиновника, противника удалось выбить из некоторых населенных пунктов, откуда наносились удары.
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