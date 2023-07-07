Рогов: Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области
Киев пытается сорвать уборочную кампанию в Запорожской области с помощью обстрелов. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально обстреливают и поджигают поля с пшеницей. По словам Рогова, удары наносятся также по элеваторам и зернохранилищам.
Ранее, 6 июля, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. Он признал, что украинская армия не достигла значимых результатов на поле боя, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru