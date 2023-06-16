Рогов: Активность ВСУ резко усилилась на Запорожском направлении

Солдаты Украины резко активизировались на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Рогов предупредил о возможной провокации Киева против Запорожской АЭС

«Сегодня под Ореховым будет жарко», — сказал он. Отмечается, что пока длился период непогоды и ливней, украинская армия занялись перегруппировкой и подвозом резервов, чтобы дополнить военную технику и увеличить личный состав.

Также Киев поработал над скрытым разминированием позиций, чтобы в будущем использовать эти территории для наступления.

Ранее Рогов заявил, что в районе Времевского выступа на стыке границ с ДНР идут «тяжелейшие бои», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры