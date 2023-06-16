Рогов: Активность ВСУ резко усилилась на Запорожском направлении
Солдаты Украины резко активизировались на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
«Сегодня под Ореховым будет жарко», — сказал он. Отмечается, что пока длился период непогоды и ливней, украинская армия занялись перегруппировкой и подвозом резервов, чтобы дополнить военную технику и увеличить личный состав.
Также Киев поработал над скрытым разминированием позиций, чтобы в будущем использовать эти территории для наступления.
Ранее Рогов заявил, что в районе Времевского выступа на стыке границ с ДНР идут «тяжелейшие бои», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru