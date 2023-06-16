Рогов: Активность ВСУ резко усилилась на Запорожском направлении

«Сегодня под Ореховым будет жарко», — сказал он. Отмечается, что пока длился период непогоды и ливней, украинская армия занялись перегруппировкой и подвозом резервов, чтобы дополнить военную технику и увеличить личный состав.

Также Киев поработал над скрытым разминированием позиций, чтобы в будущем использовать эти территории для наступления.

Ранее Рогов заявил, что в районе Времевского выступа на стыке границ с ДНР идут «тяжелейшие бои», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

