Родственники пропавших без вести военных ВСУ провели митинг в Киеве

В центре Киева состоялся митинг родственников пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ, сообщает издание «Общественное».

Родственники украинских пленных вышли на митинг в Киеве

Ранее сотни человек уже выходили на улицы Киева с призывами освободить попавших в Мариуполе в плен в прошлом году украинских военных.

Как сообщало агентство РИА Новости, голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен российским войскам, передает «Радиоточка НСН».

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