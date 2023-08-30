Родственники пропавших без вести военных ВСУ провели митинг в Киеве

Ранее сотни человек уже выходили на улицы Киева с призывами освободить попавших в Мариуполе в плен в прошлом году украинских военных.

Как сообщало агентство РИА Новости, голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен российским войскам, передает «Радиоточка НСН».

