Родственники пропавших без вести военных ВСУ провели митинг в Киеве
30 августа 202321:48
В центре Киева состоялся митинг родственников пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ, сообщает издание «Общественное».
Ранее сотни человек уже выходили на улицы Киева с призывами освободить попавших в Мариуполе в плен в прошлом году украинских военных.
Как сообщало агентство РИА Новости, голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен российским войскам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru