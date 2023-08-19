РИА Новости: удар по Чернигову пришелся на место сбора военных специалистов по боевым дронам
Удар по Чернигову пришелся на место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль «Свирепые птички», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове. Очевидцы публиковали в социальных сетях кадра прилета по зданию.
В распоряжении РИА Новости появилось приглашение на фестиваль. Из пригласительной открытки следует, что мероприятие проходило в закрытом режиме и содержало чувствительную для обороноспособности страны информацию. Отмечается, что большинство участников встречи - действующие военные.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицы Украины после неустановленных взрывов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru