РФ сохранит безвизовый въезд для украинцев с 2023 года

Граждане Украины с 1 января 2023 года получат возможность посещать Россию без оформления виз п удостоверению личности. Проект указа президента с такой нормой появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений указа, который вступит в силу со дня его подписания. С наступлением 2023 года по инициативе Киева прекращается действие межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года.