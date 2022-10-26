РФ сохранит безвизовый въезд для украинцев с 2023 года
Граждане Украины с 1 января 2023 года получат возможность посещать Россию без оформления виз п удостоверению личности. Проект указа президента с такой нормой появился на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, кабинету министров поручено обеспечить реализацию положений указа, который вступит в силу со дня его подписания. С наступлением 2023 года по инициативе Киева прекращается действие межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года.
Как говорится в пояснении к проекту, принятие Москвой зеркальных мер помешает поддержанию родственных связей между россиянами и украинцами. Исходя из этого, решено оставить в силе для граждан Украины безвизовый порядок въезда в РФ.
Между тем, большинство граждан Грузии не готово поддержать введение виз для россиян, к чему призывает оппозиция. Такую точку зрения Telegram-каналу «Радиоточка НСН» озвучил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе.
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