Reuters: Запад выразил готовность производить оружие на Украине
Военно-промышленные предприятия западных стран выразили готовность производить оружие на Украине после окончания конфликта. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, производители вооружений из западных стран пока не стремятся локализовать производство на Украине. Отмечается, что представители предприятий военно-промышленного комплекса опасаются рисков, связанных с конфликтом.
Некоторые из глав западных компаний не исключили, что производству оружия на территории Украины могут помешать существующие законодательные акты.
В Швейцарии провели расследование в связи с появлением на Украине бронемашин Eagle I швейцарского производства. В правительстве страны объяснили, что незаконный реэкспорт произвел предприниматель из Германии, передает «Радиоточка НСН».
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