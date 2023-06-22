Reuters: Запад выразил готовность производить оружие на Украине

По данным агентства, производители вооружений из западных стран пока не стремятся локализовать производство на Украине. Отмечается, что представители предприятий военно-промышленного комплекса опасаются рисков, связанных с конфликтом.

Некоторые из глав западных компаний не исключили, что производству оружия на территории Украины могут помешать существующие законодательные акты.

В Швейцарии провели расследование в связи с появлением на Украине бронемашин Eagle I швейцарского производства. В правительстве страны объяснили, что незаконный реэкспорт произвел предприниматель из Германии, передает «Радиоточка НСН».

