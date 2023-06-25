Решение Пригожина разочаровало офис Зеленского
25 июня 202305:28
Украинские власти разочаровались, узнав, что ЧВК «Вагнер» покидают территорию штаба Южного военного округа, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете», — написал он.
Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru