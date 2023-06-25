Решение Пригожина разочаровало офис Зеленского

«Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете», — написал он.

Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

