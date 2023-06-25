Решение Пригожина разочаровало офис Зеленского

Украинские власти разочаровались, узнав, что ЧВК «Вагнер» покидают территорию штаба Южного военного округа, заявил в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Вы почти свели на нет Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете», — написал он.

Ранее в Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"УкраинаЕвгений Пригожин

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