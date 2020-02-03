Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

3 февраля 202015:23

Рейтинг доверия жителей Украины президенту страны Владимиру Зеленскому опустился ниже 50% и составил 49,4%. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований. Исследование проводилось в период с 24 по 28 января текущего года.

В его ходе выяснилось, что полностью не доверяют президенту Украины 20,5% . Напротив, о полном доверии к Владимиру Зеленскому заявили 20,7%.

ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после послания Федеральному собранию

Ранее, 31 января, НСН писала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия политикам и партиям. Согласно данным ВИЦОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 января вырос до 67,9%. На прямой вопрос о том, доверяют ли они главе государства, положительно ответили 73,9% респондентов.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 37,2% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 35,5% участников опроса, главе «Справедливой России» Сергию Миронову - 29,8% граждан.

«Единую Россию» поддерживают 34,2% опрошенных, КПРФ – 15,5%, ЛДПР – 11,8%, «Справедливую Россию» – 6,3%.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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