Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия жителей Украины президенту страны Владимиру Зеленскому опустился ниже 50% и составил 49,4%. Об этом говорят данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований. Исследование проводилось в период с 24 по 28 января текущего года.

В его ходе выяснилось, что полностью не доверяют президенту Украины 20,5% . Напротив, о полном доверии к Владимиру Зеленскому заявили 20,7%.