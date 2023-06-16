Разведка Украины заявила, что Буданов здоров и «полон планов»
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что руководитель ведомства Кирилл Буданов «в прекрасном здоровье» и «весь в работе».
В четверг, 15 июня, РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщило, что Кирилл Буданов якобы получил тяжелое ранение во время российского удара 29 мая и сейчас проходит лечение в Берлине.
«Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит»,— заявил Юсов в эфире телемарафона на украинском ТВ. По его словам, он лично общался с Будановым, который «полон планов, весь в работе». У него «очень мало свободного времени, огромное количество задач», отметил Юсов.
5 июня центр противодействия дезинформации Украины утверждал, что сообщения о смерти Буданова, распространенные в некоторыми украинскими СМИ, не соответствуют действительности.
Накануне вечером РИА Новости сообщили, что военный госпиталь Берлина опроверг информацию о том, что в медучреждении проходит лечение глава украинской разведки Юрий Буданов. Украинские военные лечатся в этой клинике с 2014 года.
Минобороны Украины 11 июня опубликовало ролик о контрнаступлении ВСУ с Будановым. Начальник ГУР в кадре молчит, смотря в одну точку, а потом слегка улыбается. В ролике появляется надпись: «Продолжение следует. Планы любят тишину».
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