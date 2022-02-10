Украинские силовики перебазировали к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня «Град». Об этом на брифинге для журналистов сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Антон Микужис.

По данным НМ ЛНР, ВСУ, нарушая минские договорённости, не прекращает переброску запрещенного тяжелого вооружения из мест отвода к линии боевого соприкосновения для непосредственного применения.

По оперативным данным разведки ЛНР, две установки РСЗО БМ-21 «Град» из состава 24 механизированной бригады тщательно замаскированы в лесу в окрестностях населенного пункта Белогоровка.

По информации Микужиса, данный факт был зафиксирован беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, однако в отчёт так и не был внесён. Причём, это не первый такой случай, когда наблюдатели ОБСЕ утаивают от собственного руководства зафиксированное тяжелое украинское вооружение, почеркнул представитель НМ.

Одновременно, по сведениям агентурной разведки, за последние полторы недели численность националистических организаций Харькова значительно сократилась. Радикалы опасаются, что в случае провала наступательной операции украинских силовиков, местное население может начать им мстить, рассказал Антон Микужис.

