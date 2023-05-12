Разведка Евросоюза заявила, что с начала конфликта ВСУ потеряли 13 тысяч солдат
12 мая 202315:42
Разведка Евросоюза заявила, что с начала специальной военной операции украинская армия потеряла 13 тысяч солдат убитыми, 35 тысяч получили различные ранения. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.
При этом в документе используются данные украинской стороны, а также информация, основанная на сообщениях в средствах массовой информации.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших в регионе с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru