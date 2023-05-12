Разведка Евросоюза заявила, что с начала конфликта ВСУ потеряли 13 тысяч солдат

При этом в документе используются данные украинской стороны, а также информация, основанная на сообщениях в средствах массовой информации.



Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших в регионе с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

