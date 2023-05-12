Разведка Евросоюза заявила, что с начала конфликта ВСУ потеряли 13 тысяч солдат

Разведка Евросоюза заявила, что с начала специальной военной операции украинская армия потеряла 13 тысяч солдат убитыми, 35 тысяч получили различные ранения. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на внутренний меморандум ЕС.

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При этом в документе используются данные украинской стороны, а также информация, основанная на сообщениях в средствах массовой информации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших в регионе с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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