Раскрыты детали нового иска «Газпрома» к «Нафтогазу»

Украинский «Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на пресс-релиз компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.

По требованиям российской компании, украинская сторона должна будет выплатить ей более 2 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов, уточняет RT.

Также «Газпром» считает, что скорректированные объемы отбора по требованию «бери или плати» в поставочном контракте без корректировки обязательств по объемам транзита внесли дисбаланс в договорные отношения.

Напомним, полтора года назад Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Последнему была присуждена компенсация в $2,6 млрд.