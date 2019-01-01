Украина

Раскрыты детали нового иска «Газпрома» к «Нафтогазу»

9 июля12:44

Украинский «Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на пресс-релиз компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.

По требованиям российской компании, украинская сторона должна будет выплатить ей более 2 миллиарда долларов, а также отказаться от собственных претензий на 11,58 миллиарда долларов, уточняет RT.

Также «Газпром» считает, что скорректированные объемы отбора по требованию «бери или плати» в поставочном контракте без корректировки обязательств по объемам транзита внесли дисбаланс в договорные отношения.

Напомним, полтора года назад Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Последнему была присуждена компенсация в $2,6 млрд.

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Контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит газа истекает в конце нынешнего года. Пока «Газпром» никаких решений о подписании нового соглашения не озвучил.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Но в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что такими заявлениями руководство «Нафтогаза» пытается добиться срыва транзита российского газа в угоду американским элитам.

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ФОТО: РИА Новости
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