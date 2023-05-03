ПВО России перехватила американскую авиационную бомбу в зоне СВО

Средствами противовоздушной обороны России за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS, а также одна управляемая американская авиационная бомба JDAM, сообщили в Минобороны РФ.

О сбитой авиабомбе JDAM в российском военном ведомстве заявили впервые с 24 февраля.Также сообщается, что в зоне спецоперации за сутки уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Накануне два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались атаковать московский Кремль, сообщила пресс-служба администрации президента. Отмечается, что беспилотники были выведены из строя системами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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