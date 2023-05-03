ПВО России перехватила американскую авиационную бомбу в зоне СВО

Средствами противовоздушной обороны России за сутки было перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS, а также одна управляемая американская авиационная бомба JDAM, сообщили в Минобороны РФ.

О сбитой авиабомбе JDAM в российском военном ведомстве заявили впервые с 24 февраля.Также сообщается, что в зоне спецоперации за сутки уничтожены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов.